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В Монголии более 776 тыс.человек получили бустерную дозу от коронавиурса

CentralAsia (MNG) -  Вакцины COVID-19 очень эффективны в снижении риска тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти. Они даже работают против варианта Омикрон. Бустеры дольше сохраняют эффективность вакцин.

Вакцины COVID-19 хорошо помогают предотвратить тяжелые заболевания, госпитализацию и смерть, даже против широко распространенного варианта Дельта.

На сегодняшний день охват первой дозой достиг 69,5%, второй дозой – 66,2% и третьей дозой – 24% от общей численности населения. По состоянию на 9 декабря в Монголии первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 млн 262 тыс. 343 человека (69,5 %), вторую – 2 млн 155 тыс. 006 (66,2%), третью - 776 тыс. 437 (23,0%).

Коронавирус в Монголии
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