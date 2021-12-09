Шины и диски на электромобилях страдают вдвое чаще, чем на машинах с ДВС, - исследование

CentralAsia (CA) - Британским сотрудникам службы помощи на дорогах удалось установить, что услугами по ремонту шин и восстановлению дисков владельцы электромобилей пользуются в два раза чаще, чем те, кто ездит на автомобиле с ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Об этом сообщает ThisIsMoney.

Обобщив данные, собранные в период с 2018 по 2021 год, дорожные спасатели из Ливерпуля обнаружили, что в 36% случаев владельцы электромобилей вызывали дорожную помощь по причине повреждения колеса – спущенной шины или расколотого диска. Грубо говоря, каждый третий случай. Тогда как у владельцев машин с бензиновыми или дизельными двигателями с необходимостью помощи по замене колеса оказалось связано лишь 16% обращений.

Служба помощи на дорогах уверена, что такая разница между батарейными электромобилями и машинами с ДВС отчасти обусловлена разницей в весе. Ведь тяжелая батарея на борту неизбежно утяжеляет электромобиль: разница в весе с аналогичным автомобилем на бензине может достигать 50%.

Но избыточный вес, связанное с ним увеличение нагрузки на колеса и, как следствие, повышенный риск разрушения шины или диска – не единственная причина более частых обращений «электроводов» в службу помощи на дорогах, говорят ливерпульские спасатели.

Дело еще и в том, что большинство производителей электрокаров не комплектует их запаской – и в случае чего решить проблему с колесом своими силами не получится. Хочешь, не хочешь – вызывай эвакуатор и езжай на шиномонтаж или на сервис. Ведь буксировать электромобиль инструкция в большинстве случаев строго-настрого запрещает – во избежание перегрева и риска возгорания.

Правда, компании по производству шин уже приступили к решению этой проблемы: для электромобилей они разрабатывают более выносливую резину, стойкую к перегрузу. Например, у Continental появилась серия HL (Heavy Load, высокая нагрузка): её компания предлагает для электромобилей.

Другой особый параметр «электромобильной» резины, над которыми сейчас работают шинники – это очень низкий шум при качении: ведь электрокар – штука сама по себе очень тихая, и гул катящихся колес в нем выделяется на общем акустическом фоне гораздо сильней.

Еще одна важнейшая задача – снижение сопротивления качению. Ведь чем оно ниже, тем выше эффективность использования заряда и запас хода без подзарядки.

Более подробно LV = Britannia Rescue объяснила причины, по которым владельцы электромобилей обращаются за помощью в восстановлении после поломки, оказывается, что водители, неспособные завести свой электромобиль из дома, составляют 21% звонков.

Это может произойти по разным причинам, например, разряженная батарея, батарея не держит заряд или транспортное средство не находится в движении в течение длительного времени, но это более распространено в зимние месяцы, когда машинам требуется немного больше времени для разогрева.

Проблема «мертвой точки» для водителей электромобилей возникает немногим более чем вдвое реже, чем для бензиновых или дизельных автомобилей, что является причиной поломки в 41% обращений в LV = Britannia Rescue.

В 2020 году автомобильная группа заявила, что в общей сложности она выявила около 13 тыс. поломок электромобилей, из которых менее 4% из-за разрядки транспортных средств - цифра, которая сократилась вдвое за последние несколько лет из-за последних моделей с увеличенным запасом хода.