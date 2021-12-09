Путин ответил на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность. Так он ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, собирается ли Россия нападать на Украину. По мнению главы государства, не думать о последствиях расширения НАТО было бы преступным бездействием.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента США господина Байдена», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Президент России считает, что с принятием Украины в НАТО последует размещение в стране «соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия». Он отметил, что в течение предыдущих десятилетий Россия «постоянно говорила» о ее озабоченностях по расширению НАТО, но инфраструктура альянса «неизбежно приближалась к нашим границам».

«И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии. У нас есть все основания полагать, что, то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны — безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — добавил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что ситуация на Украине стала одной из тем переговоров с президентом США Джо Байденом. Российский президент считает переговоры предметными и отметил, что у сторон «есть возможность продолжить этот диалог». Он назвал расширение НАТО на восток «очень чувствительной темой» и одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России. «Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров, что для нас это неприемлемо», — добавил он.

Кроме того, на переговорах Россия и США договорились обменяться предложениями по вопросам безопасности. Путин отметил, что Москва передаст «свои соображения» в течение нескольких дней.