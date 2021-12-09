В Казахстане пересмотрели тактику ревакцинации населения от COVID

CentralAsia (KZ) - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой рассказал, что с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена тактика ревакцинации населения от коронавируса.

«С 8 декабря ревакцинации через 6 месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией», - сказал Цой на заседании правительства.

Министр отметил, что на сегодня ревакцинацией от COVID охвачено 44 тыс. 702 человека.

Глава Минздрава сообщил, что такое решение было принято после изучения международного опыта.

«Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что, в целом, через полгода в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили сроки – снизили с девяти до шести месяцев, то есть укоротили сроки, потому что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищенный организм от новых штаммов коронавируса», - сказал Цой.

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