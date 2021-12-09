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В Швейцарии избрали нового президента
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис

CentralAsia (CA) -  Парламент Швейцарии избрал новым президентом страны министра иностранных дел Иньяцио Кассиса. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии.

С 1 января 2022 года Кассис сменит в должности пока действующего президента Ги Пармелана.

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку коллективным главой государства считается весь Федеральный совет. Однако его голос является решающим при обсуждении текущих дел на Федеральном совете. Как «первый среди равных», президент не имеет полномочий отдавать руководящие распоряжения другим членам совета и продолжает возглавлять свой департамент. Избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета и занят преимущественно представительскими функциями.

Традиционно должность ротируется между членами совета, и на должность президента избирается прошлогодний вице-президент.

При этом президента нельзя переизбирать на второй срок: по окончании «каденции» он возвращается к работе в министерстве, которое возглавлял до назначения.

Сам Иньяцио Кассис по образованию врач, изучал медицину в Цюрихском университете, который окончил в 1987 году. Он входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом медицинской ассоциации Швейцарии. Министерство иностранных дел страны Кассис возглавил в 2017 году.

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