В Швейцарии избрали нового президента

Иньяцио Кассис

CentralAsia (CA) - Парламент Швейцарии избрал новым президентом страны министра иностранных дел Иньяцио Кассиса. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии.

С 1 января 2022 года Кассис сменит в должности пока действующего президента Ги Пармелана.

Une journée riche en émotions se termine avec la visite surprise de mon collègue @ParmelinG ?? Une belle occasion de le remercier en personne pour le travail qu’il a accompli cette année ? https://t.co/BxnjF4Wpf5 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 8, 2021

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку коллективным главой государства считается весь Федеральный совет. Однако его голос является решающим при обсуждении текущих дел на Федеральном совете. Как «первый среди равных», президент не имеет полномочий отдавать руководящие распоряжения другим членам совета и продолжает возглавлять свой департамент. Избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета и занят преимущественно представительскими функциями.

Традиционно должность ротируется между членами совета, и на должность президента избирается прошлогодний вице-президент.

При этом президента нельзя переизбирать на второй срок: по окончании «каденции» он возвращается к работе в министерстве, которое возглавлял до назначения.

Protecting #HumanRights in the digital world ? Our common goal at the Freedom Online Conference #FOC2021 ? I highlighted the importance of @GESDAglobal's anticipatory #ScienceDiplomacy to respond to crises. Let's use the power of science to foster a more inclusive society! pic.twitter.com/XJiWs0XiXi — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 3, 2021

Сам Иньяцио Кассис по образованию врач, изучал медицину в Цюрихском университете, который окончил в 1987 году. Он входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом медицинской ассоциации Швейцарии. Министерство иностранных дел страны Кассис возглавил в 2017 году.