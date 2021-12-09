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В Узбекистане от коронавируса прививку получило 84% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) -  Член штаба по борьбе с коронавирусом Батыр Курбонов рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Узбекистане на брифинге.

По его словам, в республике получили прививку 84% населения старше 18 лет, которым планировалось применить вакцину против коронавируса.

В то время как общее количество импортированных против этой болезни вакцин составляет более 43 миллионов, на сегодняшний день использовано более 35 миллионов 117 тысяч доз.

Из 21 миллиона запланированных к вакцинации человек, более 18 миллионов в возрасте от 18 лет и старше были вакцинированы.

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