В Узбекистане от коронавируса прививку получило 84% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) - Член штаба по борьбе с коронавирусом Батыр Курбонов рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Узбекистане на брифинге.

По его словам, в республике получили прививку 84% населения старше 18 лет, которым планировалось применить вакцину против коронавируса.

В то время как общее количество импортированных против этой болезни вакцин составляет более 43 миллионов, на сегодняшний день использовано более 35 миллионов 117 тысяч доз.

Из 21 миллиона запланированных к вакцинации человек, более 18 миллионов в возрасте от 18 лет и старше были вакцинированы.