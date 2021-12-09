В Узбекистане от коронавируса прививку получило 84% населения, подлежащего вакцинации

- Узбекистан, общество
- 11:43, 09 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Член штаба по борьбе с коронавирусом Батыр Курбонов рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Узбекистане на брифинге.
По его словам, в республике получили прививку 84% населения старше 18 лет, которым планировалось применить вакцину против коронавируса.
В то время как общее количество импортированных против этой болезни вакцин составляет более 43 миллионов, на сегодняшний день использовано более 35 миллионов 117 тысяч доз.
Из 21 миллиона запланированных к вакцинации человек, более 18 миллионов в возрасте от 18 лет и старше были вакцинированы.