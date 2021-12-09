В Европе зажгли самую большую елку в мире

CentralAsia (CA) - В итальянской коммуне Губбио зажгли самую большую рождественскую елку в мире. Гирлянду в виде главного атрибута новогодних праздников расположили на склоне горы Инджино. Об этом сообщает Wanted in Rome.

Высота инсталляции достигает 750 м. Контур елки образуют 300 зеленых огней, внутри размещаются 400 разноцветных мерцающих точек. Конструкция подсоединена к кабелям длиной 8,5 км.

Елку торжественно зажгли 7 декабря. По данным издания, оттенки огней выбирали местные жители - некоторые огоньки символизируют чувство любви и рождение ребенка, а другие огни европейцы посвятили умершим родственникам.

В 1991 году инсталляция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая елка в мире.