Китайская компания построит в Узбекистане технопарк и солнечную фотоэлектростанцию за $350 млн

CentralAsia (UZ) - Китайская компания планирует построить в Фергане солнечную фотоэлектрическую станцию за счет инвестиций в размере 350 млн долларов, сообщает УзА.

Как отмечается, глава Ферганской области Хайрулло Бозоров принял группу инвесторов, в которую вошли представители китайской компании Fht Future Technology Ли Венджин и Чен Хингянг, а также партнеры компании в Узбекистане.

В свою очередь, исполнительный директор компании Ли Вэньцзин представил крупный инвестиционный проект, который планируется реализовать в Ферганской области.

Согласно проекту, компания FXT Future Technology планирует построить инновационный технопарк на площади 25 гектаров и солнечную фотоэлектрическую станцию на площади 500 гектаров за счет инвестиций в размере 350 млн долларов. Произведенную электроэнергию предполагается направить на обеспечение иностранных предприятий, которые будут размещены в технопарке.

При этом, технопарк будет нацелен на выпуск продукции на основе современных инновационных технологий, в том числе программных продуктов и информационных технологий. Также есть проект по производству высококачественного цемента.

Глава области предложил создать рабочую группу, состоящую из представителей инвесторов и должностных лиц области, для совместной работы по каждому пункту проекта. Он дал указание изучить возможности реализации проекта на песчаных и каменистых, безводных землях в пустынных зонах.