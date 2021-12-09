От взрыва в торговом центре на юге Узбекистана пострадало 65 домов

CentralAsia (UZ) - В результате взрыва в торговом центре в Денау Сурхандарьинской области было повреждено 65 домов, в шести домах треснули стены, сделав их непригодными для проживания. Об этом было объявлено на пресс-конференции в администрации города.

В среду, 8 декабря, в городе Денау прошла пресс-конференция с участием главы Сурхандарьинской области Туры Боболова и представителей Генпрокуратуры. Была представлена дополнительная информация о взрыве 7 декабря в торговом центре Денау.

Как сообщается, после взрыва в торговом центре для жителей поврежденных домов областной администрацией временно арендованы 24 новые квартиры. В них переселяются жители, дома которых пришли в негодность. Кроме того, представителям 6 домохозяйств, получивших сильные повреждения, предоставлено жилье для временного проживания.

На пресс-конференции глава области сообщил, что в результате взрыва повреждено 65 домохозяйств и несколько социальных объектов, расположенных вокруг торгового центра. Стены 6 домов были сильно повреждены, в остальных домах были выбиты двери и окна.

Глава области сообщил, что рабочая группа тщательно изучает ситуацию, будут приняты решения о ремонте поврежденного, либо предоставлении нового жилья.

Администрация района обеспечила временно переселенные семьи продуктами питания.

Ранее сообщалось, что 7 декабря 2021 года в двухэтажном торговом центре в Денау произошел мощный взрыв. В результате с травмами были госпитализированы 9 человек. Под развалинами были обнаружены тела двоих погибших.