В Казахстане за сутки выявлено 683 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 104;
- Карагандинская область — 101;
- Северо-Казахстанская область — 83;
- Павлодарская область — 81;
- Костанайская область — 71;
- Акмолинская область — 64;
- город Алматы — 51;
- Восточно-Казахстанская область — 35;
- Алматинская область — 29;
- Западно-Казахстанская область — 20;
- город Шымкент — 12;
- Кызылординская область — 7;
- Атырауская область — 7;
- Жамбылская область — 6;
- Мангистауская область — 5;
- Туркестанская область — 4;
- Актюбинская область — 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 977 тыс. 714 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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