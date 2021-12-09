В Казахстане за сутки выявлено 683 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 104;

- Карагандинская область — 101;

- Северо-Казахстанская область — 83;

- Павлодарская область — 81;

- Костанайская область — 71;

- Акмолинская область — 64;

- город Алматы — 51;

- Восточно-Казахстанская область — 35;

- Алматинская область — 29;

- Западно-Казахстанская область — 20;

- город Шымкент — 12;

- Кызылординская область — 7;

- Атырауская область — 7;

- Жамбылская область — 6;

- Мангистауская область — 5;

- Туркестанская область — 4;

- Актюбинская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 977 тыс. 714 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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