Повара из Узбекистана приготовили тонну плова на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (фото, видео)

Повара из Узбекистана приготовили тонну плова на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае

CentralAsia (UZ) - В среду, 8 декабря, в рамках Дня Узбекистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ) в Национальном павильоне РУз было приготовлено 1000 килограммов праздничного плова, отведать который смогли более двух тысяч посетителей, сообщает ИА «Дунё».

Автором гастрономического перфоманса стал известный шеф-повар национальной кухни, ресторатор Бахриддин Чустий, которому помогали лучшие повара Узбекистана.

⇳

Процесс приготовления в режиме онлайн транслировался на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон Узбекистана.

Люди выстроились в длинную очередь, чтобы попробовать узбекский плов, отмечает издание.