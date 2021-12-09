Повара из Узбекистана приготовили тонну плова на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (фото, видео)

- Узбекистан, общество
- 12:47, 09 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В среду, 8 декабря, в рамках Дня Узбекистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ) в Национальном павильоне РУз было приготовлено 1000 килограммов праздничного плова, отведать который смогли более двух тысяч посетителей, сообщает ИА «Дунё».
Автором гастрономического перфоманса стал известный шеф-повар национальной кухни, ресторатор Бахриддин Чустий, которому помогали лучшие повара Узбекистана.
Процесс приготовления в режиме онлайн транслировался на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон Узбекистана.
Люди выстроились в длинную очередь, чтобы попробовать узбекский плов, отмечает издание.