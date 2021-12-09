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СГБ Узбекистана изъяла почти 25 кг наркотиков в четырех регионах страны

CentralAsia (UZ) -  Сотрудниками Службы государственной безопасности Узбекистана в ходе оперативных мероприятий было изъято более 24,7 кг наркотических веществ.

Как сообщается, в Ферганской области при осмотре автомобиля Spark, принадлежавшего ранее судимому 33-летнему жителю Ферганы, было обнаружено 4 кг 459 гр опия и 2 кг 975 гр гашиша.

В ходе предварительного следствия было установлено, что он успел передать своему 28-летнему сообщнику 7 кг 969 гр гашиша. Эти наркотики были также изъяты в установленном порядке.

Еще одно оперативное мероприятие было проведено в Фергане. В доме двух граждан было обнаружено и изъято 1 кг 110 гр гашиша и 991 гр опия. Также были задержаны два покупателя, прибывших из Маргилана и Коканда.

В Андижанской области на международном пункте пропуска «Дустлик» в Ходжаабадском районе был осмотрен автомобиль Spark, принадлежавший ранее судимому 33-летнему жителю Андижана. В автомобиле было обнаружено 6 кг 109 гр гашиша, которые были изъяты в установленном порядке.

На пункте ДПС «Умакай» в Кашкадарьинской области было остановлено транспортное средство, принадлежавшее 47-летнему жителю Учкупринского района Ферганской области. В автомобиле были обнаружены весы, в которых был спрятан 1 кг 47 гр гашиша.

Также был задержан его сообщник, следовавший за ним по трассе, ранее судимый за наркоторговлю житель Денауского района Сурхандарьинской области.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ совместно с региональным управлением ГТК, в Каракалпакстане был задержан ранее судимый 33-летний житель Элликкалинского района. У задержанного изъяли 2990 единиц препарата «Трамадол».

Всего в ходе оперативных мероприятий было изъято 5 кг 450 гр опия, 19 кг 210 гр гашиша и 2990 единиц «Трамадола».

Отмечается что во всех случаях наркотические вещества ввозились контрабандой из соседних стран для дальнейшей продажи. По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РУз, ведутся следственные действия.

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