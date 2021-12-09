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В Нукусе прямо под стенами средневекового памятника начали продавать места под захоронения

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане у Некрополя Миздакхан, знаменитых Часов Апокалипсиса, относящихся к 10 веку н.э., начали продавать места под современные захоронения.

Фотографии разместила в социальной сети общественный деятель, блогер Лилия Николенко.

«У меня складывается впечатление, что Миздакхан планомерно уничтожают, как туристический объект», — пишет Лилия Николенко.

Миздакхан — второй по популярности туробъект после Музея Савицкого в Каракалпакстане.

Миздакхан – одно из самых древних и больших кладбищ в Центрально-Азиатском регионе. Уже с древнейших времен это место притягивало многочисленных паломников своей священностью и таинственностью. Самые поздние захоронения датируются XIV веком.

Существует легенда, что могила Адама находится именно на территории Миздакхана, именно это способствовало в средние века приданию некрополю значения святого места.

Также культовую значимость имеет мавзолей, который возведён над мнимой могилой Адама. Это так называемые «Часы апокалипсиса» и песочные часы. Каждый год из стен здание выпадает кирпич, по преданию, как только упадет последний кирпич, начнется конец света, поэтому паломники стараются складывать кирпичи в конструкции, веря в то, что Бог услышит их молитвы и спасет их.

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