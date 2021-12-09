Алматы накрыл густой туман. Фото

CentralAsia (KZ) - В Алматы, Казахстан образовался густой туман, передает Tengrinews.kz.

Алматинцы стали делиться фотографиями тумана днем 9 декабря. Горожане отмечают, что на улицах образовалась плохая видимость.

Отмечается, что 9 декабря в Алматы было объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.

В аэропорту Алматы сообщили, что задержек из-за метеоусловий нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

По данным синоптиков, 9 декабря в Алматы ожидается переменная облачность. Так, ночью и утром прогнозируется снег, туман и гололед. Ветер северо-восточный, ожидается на отметке 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 3 и 5 градусов мороза, а днем 1 градус мороза и 1 градус тепла.

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