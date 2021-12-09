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Назван главный цвет 2022 года

CentralAsia (CA) -  Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года, сообщается на сайте организации.

По мнению экспертов, он стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество.

«Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ», – пояснила вице-президент компании Лори Прессман.

PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила она.

В компании отметили, что по мере выхода из изоляции, наши представления и стандарты меняются, а перед людьми открываются новые возможности, связанные с высокими технологиями.

«Цифровой дизайн позволяет принять изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам виртуальный мир», — сообщается на сайте Pantone.

Основными цветами уходящего года стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

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