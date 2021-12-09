В России выявили 30 209 случаев COVID за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 30 тыс. 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2247 (7,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 925 тыс. 806 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 229,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 570 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 659 тыс. 852 человека.