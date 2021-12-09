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Президент Узбекистана посетит Южную Корею на следующей неделе

CentralAsia (UZ) -  Встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в Сеуле на следующей неделе. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap News.

Как сообщается, глава Узбекистана посетит Южную Корею с 16 по 18 декабря. Встреча лидеров двух стран запланирована на 17 декабря.

Ожидается, что представители двух стран обсудят расширение сотрудничества, ориентированного на будущее.

В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев посещал Южную Корею в 2017 году.

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