В России за сутки от коронавируса скончался 1181 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1181 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 92 и Санкт-Петербурге — 54.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 286 тыс. 004 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,9 млн, из них выздоровели — 8,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 659 тыс. 852 пациента.