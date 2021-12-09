Археологи раскопали в Таджикистане кости животных возрастом до 2,5 млн лет

CentralAsia (TJ) - Ученые Института экологии растений и животных уральского отделения РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с таджикскими коллегами из Института истории, археологии и этнографии имени Дониша обнаружили на юге Таджикистана кости крупных позвоночных животных эпохи плейстоцена возрастом 2,5-2,2 млн лет. В их числе — кости древней гиены Pliocrocuta, стеноновой лошади, бизона Шотензака, нескольких видов древних оленей и носорогов, сообщается на сайте УрФУ.

Археологи провели разведку двух местонахождений периода раннего плейстоцена — в урочищах Лохути и Куруксай в бассейне реки Кызылсу.

«Урочища Лохути и Куруксай масштабно изучали в 1960-80-е годы, затем исследования приостановили. Мы опасались, что за последние лет 30 из-за геологической динамики в горной части Таджикистана, селей, водотоков отложения могли быть разрушены. Однако слой остался открытым, доступным к изучению и насыщенным многочисленными костными остатками позвоночных. Это хорошо, потому что местонахождения крайне интересны для исследований», — рассказал научный сотрудник лаборатории УрФУ Дмитрий Гимранов.

Почти все находки переданы на хранение в местный краеведческий музей Бальджувана.

Реставрацией и исследованием этих образцов, а также анализом полученных данных ученые займутся в следующем сезоне. Тогда же они намерены продолжить изучение отложений в урочищах Лохути и Куруксай, чтобы дополнить имеющийся материал новыми находками копытных и хищных животных. В Екатеринбург палеонтологи привезли зубы копытных для реставрации и исследования.

Во время экспедиции ученые также описали археозоологические находки четырех археологических памятников: могильника эпохи поздней бронзы Фархор, поселения эпохи ранней бронзы Саразм, крепости эллинистического времени Золи-Зард и средневекового поселения Мустаффотепе. Там они обнаружили остатки жертвенных животных, кухонные остатки и остатки из хозяйственной ямы.

«Все костные остатки принадлежат домашним животным. Исключение составляют полные скелеты крысы и черепахи, которые попали в культурный слой, вероятно, без участия человека. Полученные данные помогут нам реконструировать животноводство древнего населения восточных районов Средней Азии», — пояснил научный сотрудник лаборатории УрФУ Антон Кочнев.

В ходе экспедиции уральские ученые также посетили Институт археологии Самарканда и музей Афросиаб, с которым подписали договор о сотрудничестве и проведении практик для студентов УрФУ.

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