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Instagram вернет хронологический порядок публикаций в 2022 году

CentralAsia (CA) -  Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания собирается вернуть хронологическую ленту в первом квартале 2022 года. Топ-менеджер компании давал показания в сенате США по делу о негативном влиянии приложения на подростков, сообщает TechCrunch.

Адама Моссери спросили, считает ли он, что люди должны иметь возможность пользоваться Instagram, не подвергаясь «манипуляциям со стороны алгоритмов». Бизнесмен ответил, что поддерживает идею возвращения хронологической ленты, и компания уже разрабатывает такую возможность.

«Мы верим в большую прозрачность, подотчетность и в больший контроль. Именно поэтому сейчас мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году», — сказал Моссери.

Как сообщает TechCrunch, маловероятно, что Instagram сделает эту опцию настройкой по умолчанию. Вероятно, пользователям предоставят возможность выбора ленты — переключиться или остаться на нынешней.

В 2016 году Instagram перешел на алгоритмическую ленту, чтобы улучшить показатели вовлеченности. Однако многие пользователи остались недовольны изменениями, из-за того, что приложение стало скрывать некоторые посты из ленты или показывать их с задержкой.

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