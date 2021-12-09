В Туркменистане произошел мощный выброс газа. Видео

CentralAsia (TM) - В поселке Киянлы Балканского велаята Туркменистана произошла мощная вспышка попутного нефтяного газа. Как сообщают источники turkmen.news, ее было видно за 50 километров.

Выброс в атмосферу произошел на газовом терминале малазийской компании Petronas Carigali примерно в середине ноября.

«Эта вспышка буквально озаряла горизонт. Но менее крупные выбросы происходят там регулярно. Газ может гореть и час, и полдня, и сутки. В любой другой стране компанию давно бы наказали за то, что с утечками борются путем сожжения. Нигде уже так не делают», - заявил источник.

Источник сообщил, что высота самого факела 120 м, а высота вспышки была не меньше. Мощность выброса видна и на видео.

Основу попутного нефтяного газа составляет метан. Также в его состав входят этан, пропан, бутан и другие вещества. До недавних пор попутный газ во всем мире сжигался на факелах, но сейчас этот способ признан слишком вредным для окружающей среды. Сейчас попутный газ стараются поставлять на газоперерабатывающие заводы, в магистральные газопроводы либо использовать для производства электроэнергии.

Независимые источники, оценивая данные со спутников, регулярно сообщают о выбросах метана в Туркменистане. 19 октября издание Bloomberg указало, что Туркменистан, по данным независимого мониторинга, занимает третье место в мире по объемам выбросов метана после двух гораздо более крупных государств — США и России.