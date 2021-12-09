Эрдоган попросил граждан Турции довериться его экономической политике

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан проявить терпение и доверять новой экономической модели его правительства, сообщает Reuters.

Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган заявил, что рост цен в Турции был вызван «жадностью» местных импортеров и розничных сетей, и скоро ситуация стабилизируется.

«Нам нужно продвигать потенциал Турции вперед. Мы знаем, куда идем, я прошу наших людей быть терпеливыми. Я верю, что цены на энергоносители и продовольствие снизятся, чтобы найти баланс», - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что правительство «не проявит милосердия» к частным лицам, которые накапливают запасы и пытаются воспользоваться ростом цен на товары.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы. Беспрецедентное падение национальной валюты, как отмечается, было вызвано агрессивным смягчением денежно-кредитной политики, которое экономисты и местные оппозиционные политики считают «безрассудным».

После обвала турецкой лиры в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста. Митингующие требовали отставки правительства. Также появились сообщения о столкновениях между протестующими и полицейскими.

Лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Однако сам президент отверг этот призыв, заявив, что выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.