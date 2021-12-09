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В Ташкенте создадут Аллею Памяти медикам, погибшим в борьбе с пандемией

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте будет создана Аллея Памяти, посвященная медикам, отдавшим жизнь в борьбе с пандемией, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В столице Узбекистана в эти дни стартует акция в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией: 11 декабря в 10.00 в скверике у входа в парк Победы начнётся закладка Аллеи Памяти, - говорится в сообщении.

На аллее планируется посадить 61 дерево: чинары, карагачи и акации.

Организаторами акции выступят Ассоциация Ландшафтного Искусства Узбекистана совместно с хокимиятом Алмазарского района при спонсорской поддержке частных лиц и компаний.

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