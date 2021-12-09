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Центральный банк Узбекистана оставил основную ставку на уровне 14%

CentralAsia (UZ) -  Центральный банк Узбекистана вновь не стал менять основную ставку, которая остается на уровне 14% годовых. Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

9 декабря состоялось заседание правления Центрального банка, на котором было принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых.

В сентябре 2020 года регулятор решил снизить основную ставку и установить ее на уровне 14%. С тех пор она была не были изменена.

По данным пресс-службы ЦБ РУз, ставка остается без изменений в связи с целью снизить инфляцию и поддержать экономическую активность в условиях восстановления экономики. В частности, целью остается сохранить замедление динамики инфляции и инфляционных ожиданий на фоне рисков роста цен на продукты питания на внешних рынках.

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