Омикрон-штамм хуже нейтрализуется антителами переболевших и вакцинированных, - исследование

CentralAsia (CA) - За последние сутки три лаборатории из ЮАР, Германии и Швеции сообщили о первых результатах тестирования сыворотки крови вакцинированных и переболевших на способность нейтрализации SARS-CoV-2 варианта омикрон. Во всех трех случаях ученые увидели значительное падение «силы» связывания антител с вирусными частицами.

Подчеркивается, что речь идет пока о самых предварительных данных. Ни одна из этих работ не только не прошла полноценного рецензирования, но к моменту написания заметки даже не успела выйти на сайтах препринтов. О результатах тестирования авторы работ просто рассказали в своем твиттере и на сайте лаборатории, поэтому доверие к анализу базируется на авторитете самих ученых.

Первый анализ опубликован лабораторией Алекса Сигала из Африканского института здоровья в Дурбане (ЮАР). Ученые сравнивали степень нейтрализации живого вируса варианта омикрон сывороткой антител. Последняя была получена от 12 человек, все они получили вакцину производства Pfizer, но половина из них не сталкивалась с коронавирусом ранее (судя по тестам на антитела к N-белку), а остальные переболели в период, когда в ЮАР был распространен исходный вариант вируса (точнее тот, что уже нес мутацию, D614G).

Ученые увидели значительное, хотя и не полное, падение титра нейтрализующих антител к новому варианту: сыворотка вакцинированных «работала» против омикрона в 41 раз хуже, чем против «обычного» варианта 2020 года. При этом, напоминают авторы, соответствующее падение для распространенного ранее в ЮАР варианта бета составило всего три раза относительно «обычного» SARS-CoV-2.

Вторая работа сделана в Германии и существует пока в виде единственной картинки, опубликованной известным немецким вирусологом Сандрой Цизек в твиттере. Данные показывают падение нейтрализации варианта омикрон по сравнению с вариантом дельта при связывании как с моноклональными антителами, так и с сывороткой вакцинированных. Сывороток здесь использовано множество:

- от людей, прошедших полную вакцинацию препаратом Pfizer;

- таких же, но дополнительно получивших бустерную прививку Pfizer две недели назад;

- таких же, но дополнительно получивших бустерную прививку Pfizer три месяца назад;

- прошедших полную вакцинацию препаратом Moderna;

- таких же, но дополнительно получивших бустерную прививку Pfizer две недели назад;

- прошедших полную вакцинацию препаратом AstraZeneca;

- таких же, но дополнительно получивших бустер Pfizer две недели назад.

Общий результат при множественном сравнении нейтрализации разными сыворотками сводится к тому, что вариант омикрон нейтрализуется в десятки раз хуже, чем вариант дельта, и это падение отмечается для всех вакцин, бустеров и их комбинаций. Конкретные отличия степени снижения между сыворотками здесь большой роли не играют, т. к. они сильно зависят от случайности и низких абсолютных значений в группах сравнения. Важнее, что падение это значительное и наблюдается для всех вакцин. Что касается препаратов моноклональных антител (тестировались касиривимаб и индевимаб), то ими вариант омикрон не нейтрализуется вовсе, если их применять в сколько-нибудь адекватных концентрациях.

Третья работа сделана в Каролинском институте в Швеции Дениэлем Шевардом и коллегами и опубликована в виде обычного гугл-документа. Здесь нейтрализацию делали не на живом вирусе, а не его «макете» — лентивирусе, несущем S-белки с мутациями варианта омикрон. Использовалась сывортка двух групп переболевших людей: 17 здоровых доноров крови и 17 медицинских работников (их статус вакцинации из документа неясен).

Шведские ученые также увидели падение нейтрализующей активности сыворотки против варианта омикрон, однако не такое значительное, как в других работах: от 1 до 23 раз на сыворотке разных людей, в среднем в 5-8 раз. О результатах авторы говорят очень осторожно, подчеркивая, что они «требуют и внутреннего и независимого подтверждения».

The average loss of neutralization potency was lower than feared. For example, in a cohort of 17 random blood donors, the mean fold-reduction was around 7 (trying to account for censoring), making it certainly worse than Delta, but, again, not as extreme as we expected (4/n) pic.twitter.com/O6nY3PHcX6