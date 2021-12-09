В Узбекистане в ноябре годовой уровень инфляции составил 10,3%

CentralAsia (UZ) - В ноябре 2021 года годовой уровень инфляции в Узбекистана составил 10,3%. Вместе с тем, учитывая эффект высокой базы, во всех группах за исключением топлива и транспорта темпы инфляции замедлились по сравнению с прошлыми месяцами, сообщила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

По итогам ноября годовой рост цен продовольственных товаров находился на уровне 13,4%, а в группах непродовольственных товаров и услуг 7,9% и 8,1% соответственно.

Базовая инфляция, рассчитываемая с исключением изменений сезонно колеблющихся цен фруктов и овощей, а также регулируемых цен (тарифов), снизилась до 8,9%. При этом, отмечено самое низкое с 2018 года значение вклада базовой инфляции в общую инфляцию, которое составило 6,8 процентных пункта.

Согласно проведенным в ноябре опросам, инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на следующие 12 месяцев сформировались на уровне 16,5% и 15,6% соответственно.

В качестве основных факторов инфляционных ожиданий респонденты приводят удорожание топливных продуктов и услуг транспорта, а также влияние неопределенностей, связанных с пандемией на производство и поставки товаров (импорт).

«Начало бюджетной консолидации в следующем году, сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий и меры по снижению немонетарных факторов, влияющих на цены, являются ключевыми факторами достижения 9% прогноза инфляции в 2022 году», - говорится в отчете.

Отмечается, что на фоне глобальной инфляции, важно продолжить меры по смягчению эффекта переноса роста цен основных продовольственных и импортных товаров на цены внутреннего рынка.

Значительный рост цен на топливно-энергетические товары за последние три месяца, также привел к повышению цен на транспортные, пассажирские и логистические услуги. Это, в свою очередь, приобретает серьезную роль в повышении инфляционных ожиданий населения.

«В будущем, задачи снижения инфляционных рисков, прежде всего, потребуют решения вопросов предотвращения роста цен на данную продукцию», - сообщили в Центробанке.