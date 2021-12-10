В Узбекистане по итогам года ожидаются темпы экономического роста около 6,5-7,2%, - Центробанк РУз

CentralAsia (UZ) - Учитывая положительную динамику экономической активности и роста отраслей за первые 11 месяцев, по итогам года ожидаются темпы экономического роста около 6,5-7,2%, говорится в сообщении Центробанка РУз.

По результатам проведенного в ноябре опроса среди предприятий реального сектора, индекс экономической активности проявляя небольшую сезонную тенденцию снижения, сформировался на положительном уровне, составив 53,4 (среднегодовой 52,9).

Согласно расчетам, со второй половины 2022 года темпы экономического роста приблизятся к своему долгосрочному тренду, а экономика выйдет на потенциальный уровень.

Отмечается, что в результате сохранения кредитной активности объем выделенных кредитов в экономику в январе-ноябре увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уровень возвратности улучшился на 14 процентных пунктов до 72%.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк прогнозировал, что по итогам 2021 года темпы роста ВВП в Узбекистане удержатся на уровне 6,2%, а в 2022 году составят 5,6%. Главными стимулами станут вакцинация населения и нормализация мировой экономики.