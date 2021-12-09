Британские археологи впервые обнаружили останки распятого человека. Фото

CentralAsia (CA) - Британские ученые изучили останки человека, обнаруженные в 2017 году в деревне Фенстантон (графство Кембриджшир), и пришли к выводу, что его казнили через распятие, сообщает Daily Mail.

Речь идет о скелете человека ростом 170 см и возрастом 25-35 лет, в пятку которого был вбит железный гвоздь. Радиоуглеродное исследование показало, что он погиб между 130-337 годами нашей эры — во времена правления Римской империи на территории современной Англии.

Рядом с телом нашли фрагменты деревянной конструкции. Эта находка, по словам ученых, — первое свидетельство распятия человека в Великобритании.

«По сути, это первый раз, когда мы нашли вещественные доказательства распятия во время археологических работ», — прокомментировал руководитель раскопок Дэвид Ингэм.

Хотя такая казнь обычно ассоциируется с христианством, археологи не считают, что в этом случае есть какая-либо связь с религией. После исследования они пришли к выводу, что невольника распяли не на кресте, а на какой-то другой конструкции.

Такое заключение ученые сделали после того, как не обнаружили в скелете других гвоздей. Более того, не исключается, что досок было две: к одной он был прибит, а к другой — привязан.

По словам археологов, гвоздь, проходящий через пятку, скорее всего, должен был просто обездвижить раба, но не удерживать его вес. За что его подвергли такому наказанию, выяснить пока не удалось.

В Daily Mail отмечают, что в Древнем Риме методом распятия обычно казнили преступников, врагов государства, пиратов, рабов и других людей с низким социальным статусом. А еще римские законы предписывали: если один из невольников убивает хозяина, то все рабы этого человека, включая женщин и детей, тоже должны быть казнены.

Распятие было основной формой смертной казни в Римской империи, пока его не запретили во времена Константина Великого (306-337 годы нашей эры).