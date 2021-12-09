За 11 месяцев объём денежных переводов в Узбекистан составил $7,3 млрд

CentralAsia (UZ) - Центробанк Узбекистана озвучил сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за 11 месяцев 2021 года.

По данным финансового регулятора, объем поступающих в страну трансграничных денежных переводов, осуществленных за 11 месяцев текущего года, составил $7,3 млрд.

Отмечается, что за указанный период объем денежных переводов увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Этот показатель является одним из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения», — говорится в сообщении ЦБ РУз.