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За 11 месяцев объём денежных переводов в Узбекистан составил $7,3 млрд

CentralAsia (UZ) -  Центробанк Узбекистана озвучил сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за 11 месяцев 2021 года.

По данным финансового регулятора, объем поступающих в страну трансграничных денежных переводов, осуществленных за 11 месяцев текущего года, составил $7,3 млрд.

Отмечается, что за указанный период объем денежных переводов увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Этот показатель является одним из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения», — говорится в сообщении ЦБ РУз.

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