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Заместители глав МИД Узбекистана и Таджикистана в Душанбе обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков сегодня в столице Таджикистана 9 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Узбекистаном и Таджикистаном в различных сферах.

Отмечалось, что двусторонние отношения выведены на уровень стратегического партнерства, взаимодействие развивается по восходящей траектории, наполняясь конкретным практическим содержанием.

Стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, в том числе о развитии ситуации в Афганистане, наметили пути развития двустороннего сотрудничества на перспективных направлениях.

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