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Замглавы МИД Узбекистана в Душанбе и директор Контртеррористического центра ООН обсудили сотрудничество по Афганистану

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков сегодня в столице Таджикистана встретился c директором Контртеррористического центра (КТЦ) ООН Джехангиром Ханом, сообщает ИА «Дунё».

Стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, в том числе о развитии ситуации в Афганистане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Узбекистаном и КТЦ ООН.

Отмечалось, что за последние пять лет взаимодействие Узбекистана с ООН и ее структурами вышло на качественно новый уровень.

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