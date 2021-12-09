Замглавы МИД Узбекистана в Душанбе и директор Контртеррористического центра ООН обсудили сотрудничество по Афганистану

- Узбекистан, общество
- 21:26, 09 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков сегодня в столице Таджикистана встретился c директором Контртеррористического центра (КТЦ) ООН Джехангиром Ханом, сообщает ИА «Дунё».
Стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, в том числе о развитии ситуации в Афганистане.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Узбекистаном и КТЦ ООН.
Отмечалось, что за последние пять лет взаимодействие Узбекистана с ООН и ее структурами вышло на качественно новый уровень.