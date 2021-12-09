FIFA наложила санкции на футбольный клуб «Насаф» из-за невыполнения условий контракта с французским футболистом

CentralAsia (UZ) - Узбекский футбольный клуб из Карши «Насаф» попал под санкции FIFA. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, « Насаф »попал под санкции из-за невыполнения условий контракта с французским футболистом Абделае Диаките. Ранее футболист обращался в FIFA с просьбой помочь ему получить обещанные денежные средства от «Насафа».

7 октября FIFA дала 45 дней клубу на решение возникших проблем с игроком. Однако, клуб не смог решить вопрос и лишился возможности привлекать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

Абделае Диаките — 31-летний французский центральный защитник. Футболист подписал контракт с узбекским клубом 7 февраля 2020 года во время сборов в Турции. После подписания договора, узбекский клуб неожиданно решил разорвать контракт и отказаться от услуг футболиста. Диаките в свою очередь решил добиться компенсации за аннулированный в одностороннем порядке договор.