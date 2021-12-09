В Узбекистан доставили более 4 млн доз вакцин от коронавируса ZF-UZ-VAC2001

- Узбекистан, общество
- 20:42, 09 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан доставили очередную партию китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от коронавируса общим количеством 4 358 100 доз, сообщает 9 декабря Минздрав РУз.
Общее количество доз вакцин переданных Узбекистану составляет 47 465 578 доз. Из которых:
2 254 480 доз AstraZeneca;
36 789 938 доз ZF-UZ-VAC2001;
1 128 500 доз «Спутник V»;
3 000 060 доз Moderna;
2 316 600 доз Pfizer/BioNTech;
1 976 000 доз вакцины Sinovac.
Из них 35 353 114 дозы использованы в процессе вакцинации.