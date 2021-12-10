Как Монголия переломила ситуацию с пандемией

CentralAsia (MNG) - Высокий уровень вакцинации и ревакцинации в Монголии помог преодолеть всплеск заболеваемости. Теперь страна ожидает постпандемического восстановления.

В глобальной борьбе с пандемией COVID-19 Монголия выделялась как «положительный выброс» благодаря своим навыкам вакцинной дипломатии, благодаря которым Улан-Батор получил вакцины, такие как AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm и Pfizer, от партнеров по всему миру. Многосторонняя внешняя политика и дипломатические усилия Монголии были ключом к успеху вакцины в то время, когда многие развивающиеся страны сталкивались с серьезной нехваткой.

Тем не менее, летом 2021 года в Монголии наблюдался самый высокий на сегодняшний день всплеск инфицирования, резко увеличившийся с нескольких сотен случаев в мае до пика, составляющего почти 4000 случаев в день в сентябре, что привело к 2023 смертельным случаям.

Тем не менее, благодаря неустанным усилиям Министерства иностранных дел и здравоохранения Монголии и помощи Китая, России и третьих соседних стран Монголии снова удалось переломить ход пандемии.

Летом 2021 года, несмотря на оптимизм премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, количество ежедневно новых подтвержденных случаев COVID-19 и смертей резко возросло, что вызвало критику со всех сторон политического и социального спектра. Однако последние данные дают надежду на то, что страна пережила ураган, сохранив при этом запас вакцин. Это позволило Монголии продвинуться вперед с третьими дозами или «ревакцинациями».

Болортуяа Чулуунбаатар, пресс-секретарь администрации премьер-министра, заявила 6 декабря в твиттере, что 23 процента всего населения, или 39 процентов взрослого населения, получили третью дозу вакцины. Завхан аймак лидирует по количеству вакцинаций: 49 процентов взрослого населения уже вакцинированы ревакцинацией. Болортуяа добавила, что 56,6 процента людей, получивших ревакцинацию, — пожилые люди в возрасте от 70 до 74 лет.

Монгольское независимое СМИ «Өрөг» сообщило, что 74,9 процента населения Улан-Батора были полностью вакцинированы, а 37,4 процента получили третью дозу. В целом, 91 процент взрослого населения полностью вакцинирован, что делает страну, не имеющую выхода к морю, одной из самых вакцинированных стран в мире.

Усилия Монголии по борьбе с пандемией были поддержаны правительством Монголии, обеспечившим более 2,5 миллионов доз бустерной вакцины Pfizer BioNTech в рамках инициативы COVAX с грантом от Японии.

Более того, в августе «Япония подписала соглашение с Монголией о предоставлении 883 миллионов иен (8 миллионов долларов) грантовой помощи, чтобы помочь стране бороться с пандемией коронавируса». Грант был специально направлен на обеспечение оборудования холодовой цепи для поддержания должной температуры вакцин.

В то время как Монголия принимает активное участие в региональной борьбе с COVID-19, другие страны также отметили успех Монголии в вакцинации как городского, так и сельского населения.

2 декабря советник министерства здравоохранения Батбаяр Очирбат дал интервью телеканалу CNBC, и американская телевизионная сеть отметила поразительный успех Монголии в снижении показателей при вакцинации и ревакцинации. Он заявил: «Монголия начала с раннего введения противовирусных препаратов в рамках организованной акции. Мы уверены, что в случае необходимости Монголия получит больше вакцин против COVID. На данный момент у нас есть запасы вакцины 7,7 миллиона».

Двигаясь вперед, правительство объявило о своей подготовке к «Политике нового возрождения», которая направлена на оживление и диверсификацию экономики Монголии, поддержку ориентированных на экспорт проектов развития и увеличение иностранных и внутренних инвестиций за счет создания более благоприятной деловой среды.

Стремясь диверсифицировать свою экономику, Деловой совет Монголии провел Форум «Влияние на бизнес и инвестиции COP26», в котором приняли участие такие участники дискуссии, как Аксель Никайз, посол и глава европейской делегации в Монголии; Кэтрин Ивкофф, посол Канады в Монголии; Филип Мэлоун, посол Великобритании в Монголии; Себастьян Сурун, посол Франции в Монголии; и Грегори Мэй, заместитель главы миссии посольства США в Улан-Баторе.

Учитывая недавние климатические обязательства, сделанные на COP26 в Глазго, Шотландия, которые сигнализируют о глобальном отказе от угля, для Монголии крайне важно обратить внимание на меняющийся инвестиционный климат. Переход в Монголию можно рассматривать как возможность для иностранных инвесторов, но это также необходимость для страны перейти к действительно диверсификации национальной экономики, включив экологически чистую энергию и проекты устойчивого развития.

Изменения темпов Монголии в этом контексте можно рассматривать как возможность для иностранных инвесторов, но это также необходимость для страны двигаться в направлении подлинной диверсификации своей национальной экономики, включая проекты зеленой энергетики и устойчивого развития.

Хотя вся эта динамика упоминается в долгосрочной стратегии развития Монголии «Видение-2050», Оюун-Эрдэнэ и его правительство должны найти реальную дорожную карту для достижения этих целей и улучшения инвестиционного климата в стране.

В краткосрочной перспективе Монголия, как и многие другие страны, также должна найти решение в связи с резким повышением цен на продукты и топливо. Более того, в качестве важного показателя восстановления Министерство финансов развернуло самый обширный пакет стимулов на сегодняшний день на сумму 10 триллионов монгольских тугриков (3,5 миллиарда долларов), или четверть ВВП страны.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

Коронавирус в Монголии

Карта распространения