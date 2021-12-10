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Монголия получила 6 мобильных рентгеновских аппаратов из Швейцарии

CentralAsia (MNG) -  Швейцарское агентство по сотрудничеству в Монголии передало Монголии шесть портативных рентгеновских аппаратов в рамках гуманитарной помощи, направленной на поддержку борьбы Монголии с пандемией COVID-19.

Во время церемонии министр здравоохранения С.Энхболд поблагодарил правительство Швейцарии за предоставление медицинского оборудования и других материалов несколько раз в этом году в рамках гуманитарной помощи, направленной на улучшение диагностического и лечебного потенциала медицинских учреждений Монголии для борьбы с пандемией.

Министр также подчеркнул, что ранее полученные оборудование и материалы были своевременными и жизненно важными для защиты здоровья и жизни многих людей. Кроме того, он выразил удовлетворение передачей в дар шести мобильных рентгеновских аппаратов больницам в сельских аймаках с высокой распространенностью вируса.

Глава Швейцарского консульского агентства по сотрудничеству в Монголии д-р Стефани Бурри подчеркнула важность тесного сотрудничества, взаимопонимания и поддержки между двумя странами в преодолении вызовов пандемии, подчеркнув при этом важность этой помощи в укреплении двусторонних дружественных отношений.

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