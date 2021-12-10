Женщины-миротворцы мира соберутся в Монголии в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр принял участие в Сеульской министерской встрече ООН по поддержанию мира 2021 года, которая состоялась 7-8 декабря.

Встреча была организована совместно Республикой Корея и Организацией Объединенных Наций и проводилась в режиме онлайн в связи с текущей ситуацией с пандемией. Во встрече, которая проводится с 2014 года, принимают участие главы государств и правительств, министры обороны и иностранных дел, главы международных организаций и ученые.

Встреча проводилась в Азии впервые и собрала представителей более 100 стран, чтобы обсудить текущее состояние миротворческих операций, проблемы и будущую политику.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш выступили с видеопоздравлениями, а министр национальной обороны Республики Корея Со Ук и министр иностранных дел Чунг Ый Ён открыли встречу.

Во второй день встречи, 8 декабря, выступил министр обороны Монголии Г.Сайханбаяр. В своем выступлении он сказал: «За 60 лет, прошедших с момента присоединения Монголии к Организации Объединенных Наций, она успешно выполнила свои обязательства по уважению и поддержке целей и деятельности Организации Объединенных Наций, а также по обеспечению доброй воли, посредничества и примирения. Монголия сосредотачивается на улучшении обучения и навыков своего военного персонала и планирует развернуть новый военный полевой госпиталь с мобильным хирургическим оборудованием и другими основными батальонами, необходимыми для операций ООН по поддержанию мира».

Он также сказал, что в поддержку призыва ООН к защите окружающей среды особое внимание уделяется обеспечению развертывания новых военных групп в миротворческих миссиях, имеющих определенное количество возобновляемых источников энергии. Более того, он сказал, что для обеспечения выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» Монголия стремится постепенно увеличить количество женщин, участвующих в миротворческих операциях ООН, до 15 процентов.

Он подчеркнул, что в рамках этой работы Монголия планирует организовать в 2022 году международную конференцию по участию женщин в миротворческих операциях ООН в Улан-Баторе.

Он сказал, что Вооруженные силы Монголии будут продолжать вносить вклад в мир и стабильность во всем мире, укреплять военное доверие и расширять свое участие в миротворческих миссиях ООН, предусмотренных Уставом ООН и Советом Безопасности.

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