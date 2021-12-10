Два члена Монгольского НОК избраны в Совет Ассоциации Восточноазиатских игр

CentralAsia (MNG) - Совет Ассоциации Восточноазиатских игр (САВИ) провел онлайн-заседание 9 декабря, и два члена Монгольского национального олимпийского комитета (MНОК) были избраны в правление.

В ходе встречи было решено организовать II Восточноазиатские юношеские игры с 12 по 19 августа в Улан-Баторе, Монголия, по 12 видам спорта.

Согласно его правилам, глава Национального олимпийского комитета принимающей страны является вице-президентом Совета САВИ и первым вице-президентом Монгольского национального олимпийского комитета (НОК), членом Международного олимпийского комитета (МОК) Б. Баттушиг был избран вице-президентом Совета, исполняющим обязанности президента Монгольского национального олимпийского комитета Ч. Наранбаатар — членом Совета.

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