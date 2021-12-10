Компания Xanadu увеличивает минеральные ресурсы Монголии до 1,1 млрд тонн

CentralAsia (MNG) - Компания Xanadu Mines, зарегистрированная на биржах ASX и TSX, увеличила минеральные ресурсы своего проекта Хармагтай в районе Южного Гоби в Монголии до более чем одного миллиарда тонн, включая компонент с более высоким содержанием около 100 миллионов тонн.

Согласно обновленным оценкам минеральных ресурсов, Хармагтай считается одним из крупнейших неразработанных медных активов, принадлежащих зарегистрированной на бирже юниорской компании, сообщила компания в среду.

Ресурсы Хармагтая, составляющие 1,1 миллиарда тонн, содержат три миллиона тонн меди и восемь миллионов унций золота, что на 50% больше, чем в содержании меди, и на 80% больше в содержании металлического золота по сравнению с предыдущей оценкой ресурсов.

Зоны с более высоким содержанием меди с содержанием меди более 0,8% выросли с примерно 58 миллионов тонн по предыдущей оценке до всего лишь 100 миллионов тонн по последним данным.

«Это могло бы реально изменить правила игры для экономики проекта, с более четко очерченными и более крупными зонами с высоким содержанием руды, выделив проект отдельно от рудных тел аналогичного размера, с компонентом более высокого уровня, потенциально открывающим сценарии проекта, которые могут проложить путь к запуску Хармагтая в производство. Значительное увеличение соотношения золота к меди привело к увеличению содержания золота более чем на 80%, что означает более высокие кредиты на побочные продукты, которые отразятся на более низких общих расходах на поддержание производства. Высокосортный керн и высокое соотношение золота и меди в системе Хармагтай, вероятно, будут очень важны для экономики будущего проекта, поскольку они обеспечивают определенную степень необязательности для разработки рудников, которая не часто наблюдается в горнодобывающих проектах такого рода», - сказал генеральный директор Эндрю Стюарт.

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