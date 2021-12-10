Путешествие во времени в Империю Хунну в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В Национальном музее Монголии открылась специальная выставка «Новые открытия хуннуской археологии», в которой представлены артефакты, раскопанные совместной монголо-российской экспедицией на могильнике Ноён-Уул.

Ноён-Уул, могилы и захоронения могущественных аристократов Империи Хунну (хунну-монголов), занимает значительное место в изучении хунну. Это могильник состоит из более чем 200 крупных курганов, покрывающих деревянные погребальные камеры. Он расположен вдоль реки Сэлэнгэ на холмах к северу от Улан-Батора в сомоне Батсумбэр аймака Төв. Они были раскопаны между 1924 и 1925 годами Петром Козловым, который обнаружил, что они были гробницами аристократии Империи Хунну, включая исключительно богатое захоронение исторически известного правителя хунну Үжүлюй-руоди шаньюй, умершего в 13 году нашей эры.

Үжүлюй-руоди шаньюй, шаньюй хунну с 8 года до н. э. по 13 год. Сын Хуханье. Объявил войну Ван Ману. Его сын Би стал первым шаньюем южных хунну — Хуханье II.

В период с 2006 по 2015 годы Институт археологии Академии наук Монголии и Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук совместно раскопали четыре гробницы хуннуских аристократов и четыре гробницы-спутники в Ноён-Уул в период с 2006 по 2015 год и обнаружили более 1300 артефактов.

На специальной выставке представлено около 400 предметов из более чем 200 избранных артефактов из гробниц хуннуских аристократов. Среди наиболее важных артефактов из Ноён-Уула — вышитые портретные изображения, ткани, серебряные украшения из Римской империи и изделия из серебра в скифском «зверином» стиле.

После археологических раскопок реставрация артефактов и подробный лабораторный анализ были завершены, что позволило сделать результаты исследования доступными для общественности в этом году.

Выставка, организованная Институтом археологии Академии наук Монголии и Национальным музеем Монголии, финансируется Министерством культуры и Фондом содействия развитию искусства. Он продлится до 1 марта 2022 года.

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