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Внешнеторговый оборот Монголии достиг 15 млрд долларов

CentralAsia (MNG) -  За первые 11 месяцев этого года общий внешнеторговый оборот Монголии достиг 15 млрд долларов США, увеличившись на 27,9%. По данным Главного таможенного управления, экспорт составил 8,83 млрд долларов, а импорт — 6,2 млрд долларов. В частности, экспорт увеличился на 28,8%, а импорт — на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Медный концентрат, уголь, железная руда, золото и нефть составляют около 86% от общего экспорта страны.

Медный концентрат остается крупнейшим источником экспорта. В первые 11 месяцев года экспорт медного концентрата был на том же уровне, что и в тот же период предыдущего года, но выручка достигла 85,8%, достигнув 2,8 млрд долларов США.

Экспорт концентрированной меди является самым быстрорастущим товаром, выручка которого выросла на 141,3% до 83,3 млн долларов.

Экспорт угля за первые 11 месяцев текущего года достиг 15,2 миллиона тонн, что на 43,8 процента меньше, чем годом ранее. Однако выручка значительно выросла до 2,6 миллиарда долларов.

Увеличение выручки от экспорта угля связано с ростом рыночных цен. В месячном исчислении Монголия экспортировала 1,71 миллиона тонн угля в ноябре, что является самым высоким показателем с марта.

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