Находящаяся под угрозой исчезновения баданга-кабырга восстанавливается в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство природы, окружающей среды и туризма и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) реализуют совместный проект под названием проект ENSURE — «Обеспечение толерантности и устойчивости природной среды Монголии». Проект направлен на восстановление баданга-кабырги ( Moschus moschiferus), которая находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства. Хүдэр, или баданга кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых (Moschidae). Латинское название вида происходит от др.-греч. μόσχος — мускус. Moschiferus переводится как «несущий мускус».

Исследовательские организации и исследователи возглавят расселение редкого животного Монголии (баданга-хүдэр) в сомонах Эрдэнэмандал, Хайрхан, Өлзийт и Батцэнгэл аймака Архангай в горах Бөхөн шарын нуруу. Переселение животных состоится с 27 ноября по 10 декабря 2021 года.

По своему внешнему виду и поведению кабарга занимает промежуточное положение между оленьковыми и оленевыми (оленями). Длина её тела — до 1 м, хвоста — от 4 до 6 см, высота плеч 50—55 см, высота в холке — до 70 см, масса — 11—18 кг (самка несколько меньше)[2]. Задние ноги необычно длинные, поэтому у стоящей кабарги крестец на 5—10 см выше холки.

В отличие от оленей, к которым кабаргу иногда относят, рога у неё отсутствуют. У самцов — длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на 7—9 см; выполняют роль турнирного оружия. У них также имеется брюшная железа, вырабатывающая мускус

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