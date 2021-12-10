Граждане Монголии имеют возможность путешествовать напрямую в Россию

CentralAsia (MNG) - 6 декабря стало официальным решение о включении Монголии в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию через аэропорт, первое приложение к Постановлению правительства РФ № 635, регулирующему передвижение иностранцев во время пандемии коронавируса.

В результате этого решения граждане Монголии смогут путешествовать напрямую в Россию и через аэропорты из стран с открытыми границами с Россией, и летать в другие страны через эту страну.

Иностранцы, отправляющиеся в Россию, должны пройти «отрицательный» тест ПЦР за 48 часов до въезда в страну. Пассажиры из стран с высоким уровнем пандемии также выбираются методом случайной выборки для ПЦР-тестов.

Коронавирус в Монголии

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