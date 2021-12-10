Документальный фильм о монгольской традиции «хөөмий» получил международную премию

CentralAsia (MNG) - Французский кинорежиссер Жан Франсуа Кастель продюсировал свой второй документальный фильм о монгольском хөөмии Voyage en Diphonie, который участвовал в официальном конкурсе на Международном фестивале фольклорных фильмов в Индии Nila International Folklore Film, организованном в Керале с 29 октября по 8 ноября 2021 года. Фильм получил премию Black Fire как лучший полнометражный фильм фестиваля.

Voyage en Diphonie-(«Путешествие в Хөөмии») прослеживает историю гуманного поступка, совершенного носителями традиций и исследователей хөөмий, музыкального и научного путешествия, а также культурного диалога в условиях глобализации.

О фильме Кэтрин Хиберт Керст, специалист по фольклору, Библиотека Конгресса, член жюри Международного фестиваля фольклорных фильмов в Ниле, выразила свое мнение в социальных сетях следующим образом: «Фантастический и невероятный фильм, документально подтвержденный этическими стандартами и имеющий большую ценность для богатой культурной жизни Монголии. Престижность создателю фильма и глубокому и вдумчивому вкладу Иоганни Курте в сохранение и защиту этого самобытного музыкального стиля. Кинематография обширных видов также просто потрясающая».

С 2010 года монгольское традиционное искусство хөөмий (горловое пение) было внесено ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В состав его досье по номинации внесли вклад исследования Йоханни Курте и его супруги Номиндарь Шагдарсурэн, а также записи, опубликованные их ассоциацией Routes Nomades. После этого Йоханни и Номиндарьи потратили шесть лет на подготовку двойного диска «Антология монгольского хөөмий», который стал ключевым справочником по хөөмии.

В 2016 году, одновременно с выпуском антологии, они организовали уникальный тур с 12 исполнителями и музыкантами хөөмий. Мастера мужского и женского пола, молодые и старые, с разным опытом и из разных провинций Монголии, провели два месяца вместе на самых красивых сценах мировой музыки во Франции и Швейцарии. Основываясь на добровольном участии этих представителей хөөмий, Йоханни использовал их исключительное присутствие для проведения исследования с C.N.R.S., Gipsa-lab и C.H.U. Гренобля.

«Путешествие в Хөөмии» прослеживает эти взаимосвязанные истории: основы этномузыкологического, этического и справедливого подхода; история тура изнутри; научные исследования; тайна хөөмий, его глубокая связь с природой и ее передача; возвращение антологии в Монголии летом 2017 года исполнителям хөөмии и семьям умерших музыкантов, присутствовавших на записях; и личное приключение Йоханни и Номиндарь с невероятными людьми, которые сегодня оживляют и продвигают искусство хөөмии.

Этот фильм посвящен Папизану Бадару, мастеру хөөмии из Монголии, который впервые отправился выступать на Запад и осуществил одну из своих жизненных мечтаний.

С 2006 года Routes Nomades организует различные культурные, художественные и научные мероприятия для популяризации монгольской культуры и искусства на Западе. Своей деятельностью ассоциация внесла значительный вклад в повышение осведомленности о Монголии среди международной общественности. Начав свою деятельность с проведения многогранных мероприятий, связанных с традицией монгольского хөөмии (горловое пение), сегодня Routes Nomades имеет собственную профессиональную сеть с престижными мировыми музыкальными площадками и фестивалями, простирающимися от Западной, Северной, Центральной и Южной Европы до Северной Америки и Северной Африки.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения