Монгольская Stalwart Esports доминирует над азиатскими и африканскими командами

CentralAsia (MNG) - 30 ноября стартовало последнее соревнование мобильного сезона PUBG Mobile — PUBG Mobile Global Championship 2021.

Команда Монголии Stalwart Esport выиграла Лигу Восточного региона, которая разделена на две зоны, при этом лидируют два Chicken Dinners, набравшие 140 очков после восьми игр за два дня.

За ними следуют тайская The Infinity с 110 очками и южнокорейская DWG KIA с 74 очками.

Всего в Лиге Восточного региона соревнуются 20 команд, из которых девять лучших команд сразятся с шестью командами Западного региона в финале PUBG Mobile Global Championship 2021.

Финал чемпионата мира по PUBG стартует 22 декабря. Призовой фонд составляет 4,5 миллиона долларов.

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