экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская Stalwart Esports доминирует над азиатскими и африканскими командами

CentralAsia (MNG) -  30 ноября стартовало последнее соревнование мобильного сезона PUBG Mobile — PUBG Mobile Global Championship 2021.

Команда Монголии Stalwart Esport выиграла Лигу Восточного региона, которая разделена на две зоны, при этом лидируют два Chicken Dinners, набравшие 140 очков после восьми игр за два дня.

За ними следуют тайская The Infinity с 110 очками и южнокорейская DWG KIA с 74 очками.

Всего в Лиге Восточного региона соревнуются 20 команд, из которых девять лучших команд сразятся с шестью командами Западного региона в финале PUBG Mobile Global Championship 2021.

Финал чемпионата мира по PUBG стартует 22 декабря. Призовой фонд составляет 4,5 миллиона долларов.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Британские ученые заявили, что алкоголь и обработанное мясо повышает риск развития рака кишечника
  • Назван главный цвет 2022 года
  • В Казахстане за сутки выявлено 648 случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com