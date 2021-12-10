Врачи назвали отличия течения коронавируса при «омикроне»-штамме

CentralAsia (CA) - Симптомы коронавируса при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, чем при «дельте» и других известных вариантах, кроме того, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», - сказала Руженцова.

По ее словам, у заболевших новым вариантом коронавируса наблюдаются повышенная температура, усталость и слабость. Также пациенты жалуются на кашель, головную боль и снижение аппетита.

В свою очередь, научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что большинство заболевших новым штаммом - это молодые люди 20-30 лет.

Впервые омикрон-штамм выявили в ноябре в ЮАР и Ботсване. Южноафриканские медики заметили, что заболевшие им пациенты переносят его легче, чем заболевшие ранее появившимися вариантами вируса.