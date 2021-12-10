экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиеев примет участие в заседании Евразийского экономического совета

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 10 декабря примет участие в онлайн-встрече глав государств Евразийского экономического совета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие проведет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В нем, помимо президента Узбекистана, примут участие лидеры России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, а также лидеры Кубы, государства-наблюдателя при организации. Узбекистан присоединился к организации в декабре 2020 года в качестве государства-наблюдателя.

«В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены актуальные вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и совершенствования деятельности этой многосторонней структуры», - сказано в сообщении.

В преддверии ноябрьского визита Мирзиеева в Россию эксперты предполагали, что встреча с Путиным может привести Узбекистан к присоединению Кремля к Евразийскому союзу. Это было связано с тем, что в своем выступлении перед двусторонней встречей президент России Владимир Путин сказал, что надеется, что Узбекистан станет полноправным членом ЕАЭС.

«Более тесные связи между узбекскими партнерами и Евразийским экономическим союзом открывают хорошие перспективы для дальнейшего углубления сотрудничества. В конце прошлого года Узбекистан имел статус наблюдателя в нашем интеграционном объединении. Я убежден, что членство принесет реальную пользу как Узбекистану, так и другим странам-членам ЕАЭС», - сказал тогда Путин.

Однако во время визита президента Узбекистана в Москву ни в открытых для прессы переговорах, ни в совместных заявлениях ничего не говорилось о присоединении к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу.

print
  • Британские ученые заявили, что алкоголь и обработанное мясо повышает риск развития рака кишечника
  • Омикрон-штамм хуже нейтрализуется антителами переболевших и вакцинированных, - исследование
  • На границе США и Мексики задержаны четверо нелегалов из Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com