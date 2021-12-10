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В Ташкенте состоялись международные переговоры по Трансафганскому коридору

CentralAsia (UZ) -  6-7 декабря текущего года в Ташкенте состоялись трехсторонние (Узбекистан, Афганистан, Пакистан) и многосторонние (Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан) переговоры с участием ответственных руководителей и ответственных представителей министерств, и ведомств по проектированию и строительству железнодорожной линии «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Стороны отметили важность данного проекта в укреплении добрососедских связей, развитии межрегионального сотрудничества в области международных транспортных коммуникаций и торговых связей, а также углублении сотрудничества в различных отраслях экономики.

По итогам встреч стороны договорились в скором времени изучить выдвинутые железнодорожные линии на месте, регулярно проводить заседания рабочих групп и привлекать к проекту международные финансовые институты после разработки предварительного технико-экономического обоснования.

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