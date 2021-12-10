Британские ученые заявили, что алкоголь и обработанное мясо повышает риск развития рака кишечника

CentralAsia (CA) - Рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака в Великобритании и вторым по летальности. Он начинает развиваться при бесконтрольном делении и размножении раковых клеток в толстом кишечнике.

Точная причина развития рака кишечника неизвестна. Однако британские ученые завили, что в ходе недавно проведенного исследования была обнаружена связь между употреблением алкоголя и повышенным риском развития рака кишечника, и эта связь оказалась довольно тесной, передает Daily Express.

К этому выводу пришли авторы систематического обзора, опубликованного в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA).

Исследователи попытались оценить, насколько «достоверными» являются доказательства связи между пищевыми факторами и раком кишечника.

Они изучили опубликованные метаанализы проспективных обзорных исследований (в проспективном исследовании отслеживаются клинические исходы, такие как развитие заболевания). После проведения обзора исследователи обнаружили, что употребление алкоголя повышает риск развития рака кишечника.

В частности, ученые обнаружили, что с повышенным риском рака кишечника связано употребление четырех и более порций алкогольного напитка в неделю.

«После анализа чувствительности доказательства убедительных ассоциаций остались неизменными», — отметили они.

Результаты исследования согласуются с предыдущими выводами. В исследовании, проведенном раньше, был выявлен повышенный риск развития рака кишечника у тех, кто употребляет одну порцию алкоголя (или 10 гр алкоголя) в сутки, включая тех, кто употребляет слабоалкогольные напитки.

Исследование также показало, что риск возрастает с увеличением количества потребляемого алкоголя и что у умеренно пьющих людей относительный риск у мужчин был выше, чем у женщин.

То, что мужчины подвержены риску в несколько большей степени, чем женщины, связано с тем, что в зависимости от пола алкоголь в организме расщепляется по-разному.

Также исследователи установили связь между употреблением более 30 гр алкоголя в сутки (3,75 единицы или около полутора обычных стаканов вина с содержанием 13% алкоголя) и раком кишечника.

Другие факторы риска

Также многочисленные исследования показывают, что риск развития рака кишечника повышается при употреблении большого количества красного и обработанного мяса.

По приблизительным оценкам, с употреблением этого мяса связаны примерно 13 из 100 случаев (около 13%) рака кишечника, зарегистрированных в Великобритании.

Обработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано с целью сохранения и/или добавления вкуса и аромата, например, бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы.

Государственные органы здравоохранения рекомендуют людям, потребляющим более 90 гр красного и обработанного мяса в сутки, сократить его потребление до 70 гр или менее.

По данным благотворительной организации, по исследованию и информированию о раковых заболеваниях (Cancer Research UK), риск развития рака кишечника снижается и при употреблении большого количества клетчатки.

«В Великобритании причиной около 30 из 100 случаев рака кишечника (около 30%) является употребление в пищу недостаточного количества клетчатки», — отмечают специалисты благотворительной организации.

Увеличить количество клетчатки в своем рационе можно за счет употребления продуктов из цельного зерна.

Для увеличения количества клетчатки в рационе постарайтесь:

- Заменить пасту или хлеб коричневым рисом

- Для перекусов заменить чипсы менее калорийным попкорном

- На завтрак есть каши и другие блюда из цельнозерновых злаков

- Есть больше фруктов и овощей с высоким содержанием клетчатки, таких, как горох и малина.

Кроме того, следует стараться поддерживать здоровый вес, поскольку, по словам специалистов из Cancer Research UK, «ожирение является причиной развития рака кишечника».

Ожирение означает избыточный вес с индексом массы тела (ИМТ) 30 или выше.