В ВОЗ озвучили причину затягивания пандемии COVID

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал причину затягивания пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В лекции на тему реагирования на пандемию глава ВОЗ напомнил о том, что 8 декабря исполнилась «первая годовщина применения вакцины от COVID-19». По его словам, все верили и надеялись, что через год уже наступит завершение пандемии, однако из-за того, что вакцины, а также диагностические и терапевтические средства и другие инструменты, жизненно важные для завершения пандемии, не распределялись на равной основе, пандемия затянулась на гораздо больший срок, чем это предполагалось.

With an investment of USD23.4 billion, the @ACTAccelerator can support countries to ✅ achieve 70% ? coverage ✅ ensure access to treatments for 120M #COVID19 patients ✅ perform 1 test/1000 people daily ✅ keep 2.7M #HealthWorkers safe. It's possible if we #ACTogether ! pic.twitter.com/7iOfrg01CR

По словам Гебрейесуса, сейчас «мир остается в тисках пандемии», а число смертей увеличилось более чем втрое. Он отметил, что пандемия выявила неравенства, которые лежат в основе столь многих проблем мирового здравоохранения.

«Появление омикрон-варианта угрожает подорвать наши достижения. Разработка новых терапевтических средств может существенно повлиять на предотвращение тяжелого течения COVID-19. Но мы не можем - мы не должны - допускать такого же несправедливого доступа к этим новым инструментам, который лишил миллионы людей вакцин», - сказал глава ВОЗ.

Certain features of Omicron suggest it could have a major impact on the course of the #COVID19 pandemic. Even though we still need answers to some crucial questions, we are not defenceless against it. Don't wait until your hospitals start to fill up, it'll be too late. Act now. pic.twitter.com/lwFe5ukvyy