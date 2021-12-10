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В ВОЗ озвучили причину затягивания пандемии COVID

CentralAsia (CA) -  Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал причину затягивания пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В лекции на тему реагирования на пандемию глава ВОЗ напомнил о том, что 8 декабря исполнилась «первая годовщина применения вакцины от COVID-19». По его словам, все верили и надеялись, что через год уже наступит завершение пандемии, однако из-за того, что вакцины, а также диагностические и терапевтические средства и другие инструменты, жизненно важные для завершения пандемии, не распределялись на равной основе, пандемия затянулась на гораздо больший срок, чем это предполагалось.

По словам Гебрейесуса, сейчас «мир остается в тисках пандемии», а число смертей увеличилось более чем втрое. Он отметил, что пандемия выявила неравенства, которые лежат в основе столь многих проблем мирового здравоохранения.

«Появление омикрон-варианта угрожает подорвать наши достижения. Разработка новых терапевтических средств может существенно повлиять на предотвращение тяжелого течения COVID-19. Но мы не можем - мы не должны - допускать такого же несправедливого доступа к этим новым инструментам, который лишил миллионы людей вакцин», - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал правительства провести переоценку и пересмотр своих планов национальной борьбы с пандемией, основываясь на новой ситуации в связи с появлением штамма «омикрон», а также активизировать усилия по снижению заболеваемости и ускорить охват населения вакцинацией.

«Сколько еще жизней мы потеряем, зависит от того, как быстро мы сможем обеспечить справедливый доступ к вакцинам, тестам и лечению во всем мире», - заключил он.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал нынешние способы противостояния распространению коронавируса и заявил о необходимости нового соглашения о пандемиях.

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