В Ташкенте начали строить здание посольства Таджикистана в Узбекистане

- Таджикистан, общество
- 11:08, 10 декабря 2021
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CentralAsia (TJ) - В Ташкенте 8 декабря дали старт строительству нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане сообщает МИД республики.
В церемонии закладки камня в строительство нового здания принимал участие министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин в рамках своего рабочего визита в Узбекистан.
Комплекс будет возведен на площади 1,40 га в соответствии с соглашением правительств двух республик о взаимном предоставлении площадок для строительства зданий диппредставительств новое здание посольства Таджикистана будет находиться в ташкентском массиве Себзар.
По проекту здание состоит из резиденции главы миссии, здания консульства, жилых помещений для персонала, банкетного и конференц-залов, спортивной площадки и автостоянки.
По вышеуказанному соглашению новое здание посольства Узбекистана в Таджикистане будет построено в микрорайоне Зарафшон города Душанбе, рядом с посольством США в Таджикистане на площади 1,2 га. Планируется, что его сдадут в эксплуатацию в октябре 2022 года.